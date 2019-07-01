В Казани супругам, прожившим от 25 лет вместе, вручат медали «За любовь и верность»

8 июля казанские пары, которые прожили в браке более 25 лет, получат медали «За любовь и верность».

Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии рассказала начальник Управления ЗАГС Римма Миннуллина. 8 июля вся страна отмечает день семьи, любви и верности. В этот день медали «За любовь и верность» в Казани получат 12 семейных пар. Известно, что среди награждаемых, например, будет многодетная семья Гарафутдиновых, в которой глава семейства — ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Также эту медаль получит союз народный артистки РТ и заслуженного артиста РТ Зухры и Азата Халимовых.

Напомним, в 2018 году в Татарстане было заключено всего 24,8 тыс. браков, это худший результат за 12 лет. На развод в прошлом году подали 13,5 тыс. пар. Подробнее — в материале «Реального времени».

