Отец беглой кассирши Хайруллиной приехал в Уфу и ждет, когда ее с семьей привезут из Казани

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Отец беглого кассира банка из Башкирии Луизы Хайруллиной Рамиль Мулахметов приехал в Уфу из Салавата и сейчас ждет, пока ее с семьей привезут из Казани.

Доставят Луизу Хайруллину в отдел по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска МВД Башкирии, сообщает источник «Реального времени».

Напомним, накануне в Казани была задержана башкирский кассир банка Луиза Хайруллина, которая сбежала с 23 млн рублей. Она отправлена обратно в Уфу. Вместе с ней вывезли и ее семью: мужа, которому также грозит уголовная ответственность как возможному соучастнику преступления, и двух несовершеннолетних детей, которых передадут родственникам. Подробнее о нашумевшей краже, деталях задержания и судьбе похищенных денег — в материале «Реального времени».

