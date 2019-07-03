Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности после дела Голунова

Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров отстранен от должности на время проверки.

Его подчиненные задерживали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы московского управления МВД Юрия Титова.

О том, что Щиров отстранен о должности, 28 июня писал РБК. Тогда же стало известно, что начальник полиции, заместитель главы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов написал заявление об отставке по выслуге лет.

Напомним, широкий общественный резонанс вызвало задержание журналиста Ивана Голунова. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Позднее уголовное дело было прекращено ввиду недоказанности его вины, журналиста отпустили на свободу.