В лондонской мусорке нашли секретные документы по «делу «Скрипалей»

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Один из жителей Лондона обнаружил в мусорном банке множество документов под грифом «совершенно секретно», которые содержат информацию о научно-технической лаборатории в Портон-Дауне. Она фигурировала в расследовании причин отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В выброшенных документах, датируемых 1980–2017 годами, содержатся данные о снаряжении охранников в Портон-Дауне, а также пароли к компьютерным системам и т. д., сообщает Daily Star.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в японской Осаке заявила о наличии неопровержимых доказательств причастности России к делу об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей.