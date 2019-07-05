В России упростили оформление наследства

С 5 июля в России изменились правила работы нотариусов, согласно которым упростилось подтверждение права на наследство.

Нововведение позволит нотариусам напрямую запрашивать сведения из ЕГРН о документах-основаниях регистрации вещного права наследодателя, в том числе без посредничества наследников.

Нотариус может запросить данные в бумажном или электронном виде и самостоятельно подписать запрос. Таким образом, при оформлении наследства россиянам станет проще получить нотариальное удостоверение имущественных прав, сообщает Федеральная кадастровая палата.

До этого информация предоставлялась только по запросу правообладателя, его законного представителя или доверенного лица. При этом нотариус не мог самостоятельно заказывать сведения из ЕГРН.

Напомним, ранее Госдума РФ отклонила законопроект фракции «Справедливая Россия», согласно которому предполагалось, что у россиян появится право получать страховые пенсии по наследству.