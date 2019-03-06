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Госдума не стала вводить наследование пенсий

15:15, 06.03.2019 1
Госдума не стала вводить наследование пенсий
Фото: realnoevremya.ru

Госдума отклонила законопроект фракции «Справедливая Россия», согласно которому предполагалось, что у россиян появится право получать страховые пенсии по наследству, сообщает «Российская газета».

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов считают, что подобная установка противоречит Гражданскому кодексу РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная дума уже в марте рассмотрит законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, первое чтение состоится 12 марта, второе — 19 марта, третье — 21 марта. Он отметил, что законопроект является приоритетным в рамках реализации послания президента Федеральному собранию.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 марта
    наивные
    кто ждал обратного результата
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