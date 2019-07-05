Эксперты: Samsung Galaxy S10e подешевел в Росси на 25%
В России цены на Samsung Galaxy S10e опустились на четверть, подсчитали эксперты. Смартфон стоил изначально 57 тысяч рублей.
Теперь же аналитики Hi-Tech Mail.ru обнаружили предложения вплоть до 42 тысяч рублей. Этот телефон считается наиболее доступным из линейки Galaxy S10.
Напомним, что этот смартфон вошел в рейтинг Роскачества. Он попал на шестую строчку, уступив таким аппаратам как iPhone XS Max и Huawei P30.ТехнологииIT
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