iPhone не вошел в тройку лучших смартфонов по версии «Роскачества»
«Роскачество» составило новый рейтинг смартфонов, отталкиваясь от качества мобильной камеры и дисплея. В первую тройку вошли Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9.
iPhone XS Max занял только четвертую строчку, говорится в отчете «Роскачества». Замыкает топ-5 новинка Huawei P30.
Эксперты «Роскачества» и Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) оценивали работу экрана и камеры при различных уровнях освещённости, также учитывались размер, разрешение и уровень чувствительности.
В целом рейтинг выглядит следующим образом:
- 1. Samsung Galaxy S10+
- 2. Samsung Galaxy S10
- 3. Samsung Galaxy Note 9
- 4. iPhone XS Max
- 5. Huawei P30
- 6. Samsung Galaxy S10e
- 7. iPhone XS
- 8. Huawei P30 Pro
- 9. Samsung Galaxy S9+
- 10. Samsung Galaxy S9
Напомним, что в предыдущем рейтинге «Роскачества» iPhone XS Max занимал только пятое место. В него также не входили гаджеты от Huawei.
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