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iPhone не вошел в тройку лучших смартфонов по версии «Роскачества»

09:43, 18.06.2019
iPhone не вошел в тройку лучших смартфонов по версии «Роскачества»
Фото: youtube.com / скриншот

«Роскачество» составило новый рейтинг смартфонов, отталкиваясь от качества мобильной камеры и дисплея. В первую тройку вошли Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9.

iPhone XS Max занял только четвертую строчку, говорится в отчете «Роскачества». Замыкает топ-5 новинка Huawei P30.

Эксперты «Роскачества» и Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) оценивали работу экрана и камеры при различных уровнях освещённости, также учитывались размер, разрешение и уровень чувствительности.

В целом рейтинг выглядит следующим образом:

  • 1. Samsung Galaxy S10+
  • 2. Samsung Galaxy S10
  • 3. Samsung Galaxy Note 9
  • 4. iPhone XS Max
  • 5. Huawei P30
  • 6. Samsung Galaxy S10e
  • 7. iPhone XS
  • 8. Huawei P30 Pro
  • 9. Samsung Galaxy S9+
  • 10. Samsung Galaxy S9

Напомним, что в предыдущем рейтинге «Роскачества» iPhone XS Max занимал только пятое место. В него также не входили гаджеты от Huawei.

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