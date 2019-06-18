iPhone не вошел в тройку лучших смартфонов по версии «Роскачества»

«Роскачество» составило новый рейтинг смартфонов, отталкиваясь от качества мобильной камеры и дисплея. В первую тройку вошли Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9.

iPhone XS Max занял только четвертую строчку, говорится в отчете «Роскачества». Замыкает топ-5 новинка Huawei P30.

Эксперты «Роскачества» и Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) оценивали работу экрана и камеры при различных уровнях освещённости, также учитывались размер, разрешение и уровень чувствительности.

В целом рейтинг выглядит следующим образом:

1. Samsung Galaxy S10+

2. Samsung Galaxy S10

3. Samsung Galaxy Note 9

4. iPhone XS Max

5. Huawei P30

6. Samsung Galaxy S10e

7. iPhone XS

8. Huawei P30 Pro

9. Samsung Galaxy S9+

10. Samsung Galaxy S9

Напомним, что в предыдущем рейтинге «Роскачества» iPhone XS Max занимал только пятое место. В него также не входили гаджеты от Huawei.

