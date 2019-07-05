Исполком Казани утвердил проект планировки новой очереди района «Салават купере»

Исполком Казани опубликовал постановление об утверждении проекта планировки новой очереди района «Салават купере». Согласно ему, должны быть построены еще 14 жилых домов общей площадью почти 1,5 млн кв. м.

Документ подписан руководителем исполкома Денисом Каликиным еще 4 марта этого года. Однако постановление опубликовано в сборнике документов мэрии от 4 июля.

Кроме жилых домов, в районе планируется построить еще несколько детских садов, школ, офисных центров и фитнес-центров. Кроме того, в списке отделения банков, поликлиники, аптеки, культурно-досуговые центры и пр.

Напомним, что в конце июня в «Салават купере» был сдан жилой дом на 425 квартир.