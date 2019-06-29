В казанском жилом комплексе «Салават Купере» сдали новый дом — видео
В казанском жилом комплексе «Салават Купере» сдали в эксплуатацию новый 18-этажный дом , сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Ключи от своих квартир получили участники программы социальной ипотеки, врачи-обладатели гранта президента РТ, а также ветераны Великой Отечественной войны.
«Квартиры прекрасные: благоустроенная территория, подготовлены детские площадки, высажены деревья, газон. Это последний дом восьмого квартала», — рассказал заместитель исполнительного директора Государственного жилищного фонда при Президенте РТ Владимир Никифоров.
Всего в многоэтажке 425 квартир, из которых почти каждая четвертая — трехкомнатная. Впечатлениями от нового жилья поделилась семья медиков — Марат и Алсу Гизятуловы
«В 2016 году встали на учет по соципотеке, прошло три года, и мы выиграли квартиру», — заявил глав семейства.
Стоит отметить, что в микрорайоне это уже 33-я многоэтажка. До конца года по республиканской программе «Жилье и городская среда» заселят еще подобных домов.
Напомним, в кабмине Татарстана разработают меры по предотвращению покупки аварийного жилья в ипотеку.Общество Татарстан
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