Сотрудники нижегородского ГАЗа устроили пикет у резиденции посла США в Москве

Рабочие автомобильного завода ГАЗ, расположенного в Нижнем Новгороде, устроили акцию около резиденции посла США в России Джона Хантсмана.

К зданию резиденции в Москве, где проходит прием по случаю Дня независимости Соединенных Штатов, люди пришли с плакатами «Санкции США против ГАЗа — нарушение прав простых людей», передает «Интерфакс».

Ранее Министерство финансов США продлило срок для завершения операций с акциями, долговыми инструментами, а также контрактами с нижегородской «Группой ГАЗ». Дедлайн установлен до 8 ноября 2019 года.

Напомним, Минфин США ввел санкции в отношении нижегородской автомобилестроительной компании «Группа ГАЗ» в начале прошлого года. Ограничительные меры вызваны связями компании с российским миллиардером Олегом Дерипаской.