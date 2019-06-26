Минфин США продлил срок завершения сделок с нижегородской «Группой ГАЗ»
Министерство финансов США продлило срок для завершения операций с акциями, долговыми инструментами, а также контрактами с нижегородской «Группой ГАЗ».
На этот раз дедлайн установлен до 8 ноября 2019 года, говорится в документе на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что Горьковский автозавод попросил допподдержки у российских властей. Группа рассчитывает на 29,5 млрд рублей. Эти деньги нужны компании, чтобы не допустить дефолта и негативных социально-экономических последствий.
Напомним, Минфин США ввел санкции в отношении нижегородской автомобилестроительной компании «Группа ГАЗ» в начале прошлого года. Ограничительные меры вызваны связями компании с российским миллиардером Олегом Дерипаской.ПромышленностьМашиностроение
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