Минфин США продлил срок завершения сделок с нижегородской «Группой ГАЗ»

Министерство финансов США продлило срок для завершения операций с акциями, долговыми инструментами, а также контрактами с нижегородской «Группой ГАЗ».

На этот раз дедлайн установлен до 8 ноября 2019 года, говорится в документе на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что Горьковский автозавод попросил допподдержки у российских властей. Группа рассчитывает на 29,5 млрд рублей. Эти деньги нужны компании, чтобы не допустить дефолта и негативных социально-экономических последствий.

Напомним, Минфин США ввел санкции в отношении нижегородской автомобилестроительной компании «Группа ГАЗ» в начале прошлого года. Ограничительные меры вызваны связями компании с российским миллиардером Олегом Дерипаской.