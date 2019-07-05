Певица Лэйна осенью отправится в свой первый гастрольный тур по Татарстану

Исполнительница хита «Малай на белом Барсе» Лэйна отправится с концертами по родной республики. Об этом «Реальному времени» рассказал продюсер исполнительницы Динар Нигматзянов.

— У нас будет первый гастрольный тур, который начнется с сентября. Он пройдет по Татарстану — поездим по нашим родным деревням и городам, — уточнил собеседник нашего издания.

Кстати, не так давно Лэйна и ее продюсер приобрели права на еще одну популярную песню.



— Пока не могу раскрывать подробности, но это всем известная татарская песня. Выйдет она совсем скоро — где-то в середине или конце августа, — добавил Нигматзянов.

Напомним, молодая татарская певица Лэйна приобрела широкую известность после выхода клипа на песню «Малай на белом Барсе», посвященную основным символам и достижениям Татарстана. За сутки с момента премьеры ролик собрал более миллиона просмотров.



Интервью с певицей Лэйной читайте на сайте «Реального времени».

