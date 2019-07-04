Исполнительница хита «Малай на белом Барсе»: «Мы выкупили права на еще одну популярную песню»

Об этом «Реальному времени» рассказала сама певица Лэйна. Ее продюсер Динар Нигматзянов предполагает, что новая песня его подопечной станет не менее хитовой, чем исполненная ею ранее композиция «Милэшлэрем».

— Пока не могу раскрывать подробности, но это всем известная татарская песня. Выйдет она совсем скоро — где-то в середине или конце августа, — добавил Нигматзянов.

Напомним, новый клип молодой татарской певицы Лэйны на песню «Малай на белом Барсе» стал настоящим хитом: буквально за сутки с момента премьеры он собрал более миллиона просмотров, а строчки из песни, посвященные основным символам и достижениям Татарстана, пользователи соцсетей моментально растащили на цитаты и мемы.



Интервью с певицей Лэйной читайте скоро на сайте «Реального времени».