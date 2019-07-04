Евгений Марков перейдет из «Динамо» в «Рубин» на правах аренды
Форвард московского «Динамо» Евгений Марков перейдет в «Рубин». Об этом сообщает «Чемпионат». По его информации, казанский клуб арендует 24-летнего нападающего на один сезон с правом выкупа.
Сообщается, что решение главного тренера Дмитрия Хохлова отпустить игрока связано с тем, что Марков проигрывает в конкуренции с новичком команды Рамилем Шейдаевым.
В прошлом сезоне Марков провел 23 матча в РПЛ, отметившись тремя забитыми мячами.СпортФутбол Татарстан
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