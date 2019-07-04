Новости спорта

13:29 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Евгений Марков перейдет из «Динамо» в «Рубин» на правах аренды

12:57, 04.07.2019
Евгений Марков перейдет из «Динамо» в «Рубин» на правах аренды
Фото: Twitter

Форвард московского «Динамо» Евгений Марков перейдет в «Рубин». Об этом сообщает «Чемпионат». По его информации, казанский клуб арендует 24-летнего нападающего на один сезон с правом выкупа.

Сообщается, что решение главного тренера Дмитрия Хохлова отпустить игрока связано с тем, что Марков проигрывает в конкуренции с новичком команды Рамилем Шейдаевым.

В прошлом сезоне Марков провел 23 матча в РПЛ, отметившись тремя забитыми мячами.

СпортФутбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров