XII расширенное заседание Совета по предпринимательству при Президенте РТ

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4 июля, в Казани пройдет XII расширенное заседание Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан. В мероприятии примут участие более 200 предпринимателей, а также руководители республиканских органов власти, лидеры общественных объединений бизнеса, главы муниципальных районов, депутаты Государственного Совета РТ, представители ключевых республиканских СМИ.

На этот раз темой заседания станет система управления деловой активностью в муниципальных районах Республики Татарстан. Заседание пройдет в формате дискуссии, посвященной обсуждению решений по развитию делового климата и повышению бизнес-активности на примере четырех муниципальных районов. Предприниматели обсудят решения по преодолению административных барьеров, выстраиванию коммуникаций с местными властями, развитию брендов муниципальных районов, снижению кадрового дефицита.