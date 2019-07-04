XII расширенное заседание Совета по предпринимательству при Президенте РТ

4 июля, в Казани пройдет XII расширенное заседание Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан. В мероприятии примут участие более 200 предпринимателей, а также руководители республиканских органов власти, лидеры общественных объединений бизнеса, главы муниципальных районов, депутаты Государственного Совета РТ, представители ключевых республиканских СМИ.
На этот раз темой заседания станет система управления деловой активностью в муниципальных районах Республики Татарстан. Заседание пройдет в формате дискуссии, посвященной обсуждению решений по развитию делового климата и повышению бизнес-активности на примере четырех муниципальных районов. Предприниматели обсудят решения по преодолению административных барьеров, выстраиванию коммуникаций с местными властями, развитию брендов муниципальных районов, снижению кадрового дефицита.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.