В Татарстане направлено в суд дело об убийстве ребенка в приемной семье

Следком по РТ завершил расследование уголовного дела 40-летнего Романа и 38-летней Эллы Григорьевых из Алексеевского района. Их обвиняют в причинении физических и психических страданий приемным детям с применением пытки, умышленном причинении вреда здоровью 9-летней девочки и ее убийстве.



Вину Григорьевы не признают, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.

По версии следствия, в марте 2016 года между исполкомом Алексеевского района и Григорьевыми был заключен договор о передаче им под опеку четырех детей — трех сестер и брата. В августе 2018-го года семья сообщила о смерти одной из девочек, утверждая, что та подавилась яблоком.

По версии следствия, на самом деле 9-летнюю девочку жестоко избил ногами и руками Григорьев, когда та играла в песочнице. Причиной смерти эксперты назвали черепно-мозговую травму.

Расследование показало — покойная, ее сестры и брат подвергались унижениям за малейшую провинность.

С августа 2018-го обвиняемые находятся под стражей.

За преступную халатность уже наказана условным сроком экс-начальник отдела по опеке и попечительству исполкома Алексеевского района Елена Секалина. Судом установлено: при заключении договора о передаче детей под опеку она не проверила предоставленное свидетельство о заключении брака опекунов, который на тот момент уже был расторгнут, а в дальнейшем не проверяла условия жизни несовершеннолетних. Не отреагировала и на сведения из школы о синяках у одной из приемных девочек.