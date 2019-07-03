Украина готовится к перебоям с поставками российского газа

Украинская компания «Нафтогаз» считает, что в начале 2020 года могут возникнуть перебои с поставками российского газа. Проблемы могут продлиться около 3 месяцев.

На конференции в Торонто руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов рассказал о признаках будущих перебоев.

«Во-первых, уровень запасов природного газа «Газпрома» в Европе на 15—16 процентов выше уровня прошлого года. Это явный признак того, что они готовятся к перерыву», — передает слова представителя «Нафтогаза» «РИА Новости».

Ожидая трудностей, компания также создает свои запасы. Фаворов подчеркнул, что Украина уже повысила запасы на 2,5—2,7 млрд кубометров газа.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев также отмечал, что Россия увеличила транзит газа через Украину, создавая запасы в Европе. Он назвал этот факт подготовкой к «газовой войне».

