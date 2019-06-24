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Gazeta Wyborcza: Россия разрабатывает планы газовой войны

20:29, 24.06.2019
Gazeta Wyborcza: Россия разрабатывает планы газовой войны
Фото: kremlin.ru

Газпром готовится к зиме и очередной «газовой войне». Такое мнение высказал глава концерна «Нафтогаз» Украины Андрей Коболев.

Он отметил, что в конце весны российская компания неожиданно увеличила объем транзита своего сырья через Украину в страны Западной Европы, начав раньше, чем обычно, наращивать запасы газа на зиму в подземных газохранилищах.

В этом году закончится действие договоров между Украиной и Газпромом на поставку и транзит газа. Из-за отсутствия новых соглашений в Киеве нарастают опасения, что посреди зимы россияне спровоцируют в Европе очередной газовый кризис, в статье польского издания Gazeta Wyborcza, перевод которой приводит «ИноСМИ».

Ранее Украина предупредила страны Евросоюза о возможном газовом кризисе.

ПромышленностьЭнергетика
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