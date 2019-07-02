Бывший замглавы Минстроя РТ перешел в Министерство науки и высшего образования РФ

Экс-заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Айрата Гатиятова назначили директором Департамента развития имущественного комплекса и бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования РФ.

Сегодня у Гатиятова первый рабочий день в новой должности, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Минстроя Татарстана.

Ранее премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление об освобождении Гатиятова от должности замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.