Бывший замглавы Минстроя РТ перешел в Министерство науки и высшего образования РФ
Экс-заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Айрата Гатиятова назначили директором Департамента развития имущественного комплекса и бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования РФ.
Сегодня у Гатиятова первый рабочий день в новой должности, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Минстроя Татарстана.
Ранее премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление об освобождении Гатиятова от должности замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым