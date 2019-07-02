Forbes составил рейтинг самых выгодных российских франшиз

Наиболее выгодной российский франшизой является сеть детских садов Sun School. Об этом сообщается в новом рейтинге журнала Forbes.

Согласно исследованию, при инвестициях в размере 9,3 млн рублей годовая выручка франшизы составит 17,3 млн рублей, годовая прибыль — 5,9 млн рублей. При этом эксперты издания отмечают, что придется вложиться в квалифицированных педагогов и в авторские методики преподавания.

На втором месте находится сеть Burger Club. Вложив во франшизу 5 млн рублей, можно получить годовую выручку 39,9 млн рублей, годовая прибыль будет равняться 5,1 млн рублей. Тройку замыкает сеть автосервисов «Вилгуд». Инвестиции — 5 млн рублей, годовая выручка — 41,8 млн рублей, годовая прибыль — 6,3 млн рублей.

Также рейтинг разбит на группы в зависимости от суммы инвестиций — от 1 до 5 млн рублей и до 1 млн рублей.

В целом франчайзинг в России в прошлом году вырос почти на 20%. Количество франчайзинговых точек увеличилось на 20 000 и достигло 70 000, сегодня франшиз насчитывается около 2000.

Напомним, ранее Forbes составил рейтинг крупнейших землевладельцев России.