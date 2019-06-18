Forbes составил рейтинг крупнейших землевладельцев России

Самым дорогим земельным наделом в России владеет семья экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Рейтинг крупнейших латифундистов страны составил журнал Forbes.

Согласно данным издания, семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в четырех регионах РФ распоряжается 649 000 га стоимостью порядка 68,5 млрд рублей.

На втором месте — агрохолдинг «Степь» бизнесмена Владимира Евтушенкова с 412 000 га (45,6 млрд рублей). В тройку вошли братья Александр и Виктор Линники, владеющие холдингом «Мираторг» — 1 млн га (45 млрд рублей).

Также в двадцатку латифундистов вошли предприниматели-миллиардеры Андрей Гурьев, Олег Дерипаска, Вадим Мошкович и другие.

В сумме первая двадцатка участников списка контролирует 7,87 млн га земли сельхозназначения на общую сумму 471,6 млрд рублей.

Отмечается, что бизнесмены используют земли по назначению, так как сельское хозяйство в последние годы стало высокорентабельным бизнесом.

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