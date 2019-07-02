Предприятие по добыче известняка в Татарстане нанесло ущерб природе на 70 млн рублей

Добывающая компания оштрафована в Татарстане за безлицензионное пользование недрами. Об этом сообщили в Минэкологии РТ.

Предприятие имело лицензию на добычу известняка, но все работы велись за пределами отведенного участка, что является серьезным нарушением. В результате был нанесен ущерб природе на 70 млн рублей.

Компанию оштрафовали на 800 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.

На данный момент все материалы дела направлены в природоохранную прокуратуру и правоохранительные органы.

Напомним, в Татарстане двум организациям грозит штраф более чем на 600 тысяч рублей за свалки мусора.