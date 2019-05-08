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В Татарстане двум организациям грозит штраф более чем на 600 тысяч рублей за свалки мусора

22:32, 08.05.2019
В Татарстане двум организациям грозит штраф более чем на 600 тысяч рублей за свалки мусора
Фото: eco.tatarstan.ru

Проверка показала, что на территории, прилегающей к строительной площадке ЖК "Станция Юбилейная", не соблюдаются требования при обращении со строительными отходами, сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Подрядная организация допустила сброс строительного раствора, лома и отходов бетона на почву. В отношении компании составлены протоколы об административном правонарушении. Минимальный штраф составит 500 тысяч рублей.

Кроме того, несанкционированный сброс отходов был выявлен вдоль Соболековской дороги в Нижнекамске. По факту нарушения экологического законодательства в отношении юридического и должностного лица возбуждено административное расследование. Нарушителям грозит штраф до 110 тысяч рублей.

Напомним, ранее специалисты одного из территориальных управлений Минэкологии РТ выявили превышение содержания нефтепродуктов в почве в Бугульме.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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