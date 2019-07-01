Вышло расследование Ивана Голунова о московском ритуальном рынке

«Медуза» опубликовала расследование Ивана Голунова о московском рынке ритуальных услуг.

Черновой вариант именно этого текста Голунов сдал за несколько часов до того, как его задержали 6 июня и попытались обвинить в сбыте наркотиков. На суде журналист заявлял, что он уже получал угрозы во время подготовки материала. Общественный резонанс из-за задержания Голунова был огромен. В результате уже 11 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования Голунова «в связи с недоказанностью его участия в совершенном преступлении».

В рамках Прямой линии президент РФ Владимир Путин обратил внимание на дело журналиста Ивана Голунова, точнее, на деятельность правоохранительных органов, которая вызвала много вопросов.



Ключевое, что содержится в опубликованном расследовании Ивана Голунова, — установленная и доказанная связь основных игроков ритуального рынка с представителями Федеральной службы безопасности.

