В Москве задержали журналиста «Медузы» по подозрению в попытке сбыта наркотиков

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в попытке сбыта наркотиков.

Полицейские остановили журналиста днем в четверг, 6 июня, неподалеку от метро «Цветной бульвар», когда он направлялся на встречу с источником. При себе у него был найден наркотик мефедрон. Позже еще один сверток был найден в квартире у Голунова.

В официальном сообщении «Медузы» по поводу ситуации подчеркивается, что пакеты с веществом были подброшены, а сам инцидент связан в первую очередь с журналисткой работой корреспондента.

«Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен. Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности», — говорится в сообщении.

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Издание отмечает, что в полицейском участке Голунов был избит. При этом правоохранители отказали в экспертизе, которая могла подтвердить или опровергнуть контакт с наркотическими веществами.

В настоящее время к Голунову прибыл адвокат. Информация уточняется. Официальных комментариев от МВД на данный момент нет.

Напомним, ранее предприниматель Алишер Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта».