Минниханов: «Сегодня использование эскроу-счетов — это уже образ жизни»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства республики заявил, что «сегодня использование счетов эскроу — это уже образ жизни».

Совещание было посвящено вопросу перехода застройщиков на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов, сообщает пресс-служба президента РТ. Минниханов предложил обобщить опыт перехода застройщиков на работу с эскроу-счетами на российском уровне. На совещании Минниханов обратил внимание, что нужно проработать регламент взаимодействия уполномоченных банков с застройщиками по проектному финансированию.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин отметил, что более 200 участников рынка объединены в единый мессенджер, где есть возможность оперативно обмениваться нормативными правовыми актами. Файзуллин заявил, что на 1 июля 2019 года в республике в соответствии с ФЗ-214 уже осуществляют деятельность 87 застройщиков, которые ведут строительство 230 многоквартирных домов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане почти 150 домов будут достраивать без эскроу-счетов.