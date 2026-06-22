Жилинспекция Татарстана за неделю выписала штрафы на сумму свыше 970 тысяч рублей

За прошедшую неделю жилищные инспекторы республики проверили 55 многоквартирных домов и выявили 98 нарушений жилищного законодательства

Фото: Артем Дергунов

За прошедшую неделю жилищные инспекторы Татарстана проверили 55 многоквартирных домов и выявили 98 нарушений жилищного законодательства, сообщает пресс-служба Жилинспекции РТ.

По итогам надзорных мероприятий в отношении виновных лиц были возбуждены административные дела. В результате вынесено шесть предупреждений и назначено 46 штрафов на общую сумму свыше 970 тысяч рублей.

Предупреждение получил руководитель казанской управляющей компании «Спектр». До рассмотрения дела организация устранила выявленные нарушения в доме №310 по улице Меридианной, очистив лестничные площадки от посторонних вещей и отремонтировав кровлю. Управляющая компания «Новация» была оштрафована на 125 тысяч рублей за нарушения в домах на улицах Мусы Джалиля и Ленина, где были зафиксированы протекающая крыша и неудовлетворительное состояние подъездов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В Набережных Челнах управляющая компания «Бумажник» получила штраф в размере 30 тысяч рублей после выявления заниженной температуры горячей воды в одном из многоквартирных домов.

Напомним, что недавно мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что «на сегодняшний день темпы выполнения капремонта домов удовлетворительные». Он поручил подрядчикам уважительно относиться ко всем просьбам жителей, а властям — контролировать сроки и качество выполненных работ.

Наталья Жирнова