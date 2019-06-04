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В Татарстане почти 150 домов будут достраивать без эскроу-счетов

19:52, 04.06.2019
В Татарстане почти 150 домов будут достраивать без эскроу-счетов
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстан Рустам Минниханов в Москве принял участие в работе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ по теме эскроу-счетов.

Глава РТ, в частности, заявил, что в Татарстане 149 домов будут достраиваться по старым правилам. По новому проектному финансированию строители возведут 66 жилых объектов, еще четыре дома находятся на особом контроле.

На данный момент в РТ по эскроу-счетам работают 16 банков. Девять из них получили 106 заявок, со строительными компаниями заключено шесть договоров. При этом Рустам Минниханов отметил отсутствие опыта работы со счетами эскроу как у застройщиков, так и у ряда банков, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Минниханов поручил сформировать четырехстороннюю группу по каждому из объектов системы проектного финансирования с использованием эскроу-счетов.

ОбществоВластьНедвижимость
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