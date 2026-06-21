В Казани на 12% вырос спрос на товары для безопасности квартир

Аналитики связывают эту тенденцию с подготовкой россиян к сезону отпусков и стремлением снизить риски бытовых аварий во время длительного отсутствия дома

Фото: Динар Фатыхов

Казань вошла в число российских городов, где вырос спрос на товары для безопасности квартир. По данным исследования онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру», в апреле — мае 2026 года продажи устройств контроля и защиты в столице Татарстана увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом по России продажи товаров для обеспечения безопасности жилья в отдельных категориях выросли до 36%. Аналитики связывают эту тенденцию с подготовкой россиян к сезону отпусков и стремлением снизить риски бытовых аварий во время длительного отсутствия дома.

Спрос на устройства контроля и защиты, включая автоматические выключатели, устройства защитного отключения, реле и источники бесперебойного питания, по стране увеличился на 12%. Наиболее заметный рост зафиксирован в Новосибирске, Волгограде, Перми и Москве.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме того, по всей России в 1,4 раза выросли продажи устройств защитного отключения. Также увеличился спрос на оборудование для защиты от импульсных перенапряжений, а среди товаров для контроля водоснабжения — на датчики, клапаны и системы защиты от протечек.

По мнению аналитиков, перед отпуском владельцы квартир чаще проверяют состояние инженерных коммуникаций и приобретают оборудование, способное предотвратить аварии.

Наталья Жирнова