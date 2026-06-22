Татарстан оказался в лидерах среди регионов России по строительству ИЖС с эскроу

При этом самые дорогие дома среди крупных регионов с использованием эскроу строят в Московской и Ленинградской областях

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане суммарная площадь домов, построенных с использованием эскроу-счетов по состоянию на июнь 2026 года, составила 191 тыс. кв. м. При этом средняя площадь коттеджа в республике — 105 «квадратов», а средняя стоимость — 6,9 млн рублей, следует из аналитики «ДОМ.РФ».

По данным экспертов, строительство ИЖС с эскроу идет уже в 84 регионах. Более половины портфеля — 56% — сосредоточено в 10 регионах, среди которых Московская область (582 тыс. кв. м, или около 17% общероссийского объема), Ленинградская область (205 тыс кв. м.), Татарстан, Краснодарский край и Башкортостан.

Также отмечается, что самые дорогие дома среди крупных регионов с использованием эскроу строят в Московской и Ленинградской областях: в среднем по 9,1 млн руб. Татарстан по данному показателю расположился на третьем месте. Более доступный уровень — в Краснодарском крае: 5,8 млн рублей.

Средний дом в России в сегменте ИЖС с эскроу — это 107 кв. м и около 7 млн рублей. При этом средняя площадь заметно различается: например, в Иркутской области — 144 кв. м, а в Тюменской — 86 кв. м.

Ранее сообщалось, что спрос на вторичное жилье в Татарстане снизился на 20% за месяц.

Никита Егоров