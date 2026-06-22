Спрос на вторичное жилье в Татарстане снизился на 20% за месяц

Также в республике «упал» спрос и на ипотеку

Фото: Артем Дергунов

В мае 2026 года по сравнению с апрелем того же года спрос на вторичное жилье в Татарстане снизился на 20,7%, до 5 433 сделок. Такие данные приводит Управление Росреестра по республике.

Снижение покупательской активности зафиксировано в том числе в Казани. В столице Татарстана спрос «упал» на 23,3%, до 1 898 сделок.

При этом спрос на ипотечные сделки снизился еще сильнее. Так, в целом по республике показатель уменьшился за месяц на 22,4%, до 5 126, а в Казани — на 6,8%, до 1 854.

Ранее спрос на готовое жилье и ипотеку рос из-за постепенного снижения ипотечных ставок, однако сейчас ситуация меняется.

До этого сообщалось, что татарстанцы удвоили просрочку по ипотеке до 6,8 млрд рублей. За год просроченные долги по жилищным кредитам в республике значительно выросли, но на меньшую сумму, чем у соседей в Башкирии.

Никита Егоров