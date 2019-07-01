Porsche отзывает в России более 2 тысяч автомобилей Panamera из-за угрозы возгорания

Российское подразделение немецкого автопроизводителя Porsche ООО «Порше Руссланд» приняло решение отозвать в России 2 055 автомобилей модели Panamera. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Отзыву подлежат машины, реализованные с декабря 2010 года по октябрь 2017 года, с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

Причиной отзыва называется вероятность коротких замыканий в системе управления вентилятором кондиционера в результате проникновения в контрольный блок влаги. В результате дефект может привести к возгоранию машины.

На подпадающих под отзыв авто будет произведена проверка систем функционирования для исправлений всех проблем. Работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Ранее сообщалось, что в России отзовут почти 320 автомобилей Porsche 718 Boxster (982)/718 Cayman (982).