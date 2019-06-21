Новости промышленности

16:14 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

В России отзовут почти 320 автомобилей Porsche

15:39, 21.06.2019
В России отзовут почти 320 автомобилей Porsche
Фото: de.wikipedia.org

Официальный представитель Porsche — ООО «Порше Руссланд» — отзовет 319 автомомбилей средств марки Porsche 718 Boxster (982)/718 Cayman (982).

По данным Росстандарта, отзыву подлежат машины, проданные с июля 2016 года по январь 2019 года.

«Причиной отзыва автомобилей является то, что из-за недостаточного соединения отдельных элементов передней части кузова в зоне багажного отделения, требования, предъявляемые нормативными актами, могут оказаться не соблюдены в случае фронтального столкновения». — говорится в сообщении ведомства.

На отозванных автомобилях будут доработаны нижняя продольная балка и поперечина в багажном отделении для стабилизации структуры кузова.

Ранее Росстандарт сообщил об отзыве в России 191 автомобиля Chevrolet Camaro и Chevrolet Corvette, проданных с декабря 2016 года по январь 2019 года.

ПромышленностьМашиностроение
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров