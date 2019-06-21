В России отзовут почти 320 автомобилей Porsche

Официальный представитель Porsche — ООО «Порше Руссланд» — отзовет 319 автомомбилей средств марки Porsche 718 Boxster (982)/718 Cayman (982).

По данным Росстандарта, отзыву подлежат машины, проданные с июля 2016 года по январь 2019 года.

«Причиной отзыва автомобилей является то, что из-за недостаточного соединения отдельных элементов передней части кузова в зоне багажного отделения, требования, предъявляемые нормативными актами, могут оказаться не соблюдены в случае фронтального столкновения». — говорится в сообщении ведомства.

На отозванных автомобилях будут доработаны нижняя продольная балка и поперечина в багажном отделении для стабилизации структуры кузова.

Ранее Росстандарт сообщил об отзыве в России 191 автомобиля Chevrolet Camaro и Chevrolet Corvette, проданных с декабря 2016 года по январь 2019 года.