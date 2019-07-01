Открыты прямые авиарейсы из Казани в Доминикану

Прямые перелеты открылись с 1 июля из Казани в Доминиканскую Республику.

Таким образом, Казань стала третьим городов в России, откуда можно отправиться на Карибское побережье прямым авиарейсом. В настоящее время перелеты осуществляются из Москвы и Санкт-Петербурга.

Рейсы Казань — Ла-Романа — Казань будут осуществляться раз в 14 дней на самолетах Boeing-777-300 авиакомпании Azur Air, уточнили в пресс-службе мэрии города.

Срок действия прямых рейсов из Казани в Доминикану — до 17 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось, что между Казанью и одним из регионов Китая может открыться прямой авиарейс.