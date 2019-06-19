Между Казанью и одним из регионов Китая может открыться прямой авиарейс

Правительство Татарстана ведет переговоры об открытии регулярного прямого авиарейса между Казанью и одним из регионов Китая. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.



При этом он не стал раскрывать название региона, но исключил, что это Пекин или Шанхай.

«Это непростая задача, поскольку в Татарстане нет базовой авиакомпании, которая смогла бы осуществлять рейсы в Китай. Нам необходимо искать подходящие схемы, а также партнеров. Конструкция довольно сложная, но мы над ней работаем», — цитирует его ТАСС.

Напомним, 17 июня президент Татарстана Рустам Минниханов побывал с рабочим визитом в Китае, где ознакомился с работой VI Российско-Китайского Экспо и посетил ряд предприятий провинции Хэйлунцзян. Также он поддержал предложение запустить прямой авиарейс Казань — Харбин.