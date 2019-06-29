BBC рассказало о пребывании в Лондоне третьего «отравителя» Скрипалей

Россиянин Сергей Федотов, которого называют «третьим» отравителем Скрипалей 4 марта 2018 года, прилетел в Лондон в аэропорт Хитроу 2 марта и улетел во второй половине дня 4 марта.

BBC в своем расследовании сообщает, что Сергей Федотов — это псевдоним генерал-майора ГРУ, руководителя оперативной группы Дениса Сергеева. В Лондоне он поддерживал связь с вышестоящими офицерами в Москве.



Сергеев поселился возле вокзала Паддингтон. 3 марта он доехал до набережной Темзы, где у него якобы было 30-40 минут чтобы встреться с другими обвиняемыми в отравлении Скрипалей - Александром Петровым (Мишкиным) и Русланом Бошировым (Анатолием Чепигой).

Во время визита Сергеев не пользовался Wi-Fi-точками, используя соединения 3G и 4G. Также ему десять раз звонили с номера, зарегистрированного на обычную предоплаченную сим-карту без IMEI. При этом он позвонил по этому номеру один раз - перед своим отъездом с вокзала Паддингтон 4 марта.

Ранее расследовательская группа Bellingcat сообщила подробные данные о личности третьего подозреваемого по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль в британском Солсбери в марте 2018 года. Это Денис Сергеев (Сергей Федотов). В Bellingcat считают, что сейчас Сергеев служит в ГРУ в должности полковника или генерал-майора. В разное время он числился акционером или исполнительным директором восьми российских компаний.