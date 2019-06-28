«Тимер Банк» за месяц заработал более 120 млн рублей, но за год прибыль упала в 2 раза

Прибыль казанского «Тимер Банка» по итогам января — мая 2019 года составила 183,9 млн рублей. За май банк заработал 124,2 млн рублей.

При этом по сравнению с 5 месяцами 2018-го этот показатель упал в 2,1 раза, подсчитала аналитическая служба «Реального времени». В прошлом году за аналогичный период кредитная организация показала прибыль в 390,3 млн рублей.

По итогам апреля «Тимер Банк» занял седьмую строчку рейтинга татарстанских банков, заработав за 4 месяца 59,8 млн рублей.