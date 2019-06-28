В Татарстане признаны аварийными 136 домов

По состоянию на I квартал 2019 года в Татарстане признаны аварийными 136 многоквартирных домов. Общая площадь помещений в них составляет 40,8 млн кв. м.

В этих помещениях проживает 3 356 человек, говорится в материалах программы по переселению из аварийного жилья в РТ на 2019—2025 годы. Документ одобрен правительством РТ в четверг, 27 июня.

Из этих площадей около половины (20,7 млн кв. м) признаны аварийными до 2017 года, отмечается в программе.

Ранее в Госсовете РТ предложили изменить программу переселения из аварийного жилья. Депутаты от КПРФ убеждены, что жители должны получать три варианта улучшения жилищных условий — выкуп квадратных метров, соципотеку или обмен на равнозначное по площади жилое помещение.