Новости недвижимости

12:57 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

В Татарстане признаны аварийными 136 домов

11:58, 28.06.2019
В Татарстане признаны аварийными 136 домов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По состоянию на I квартал 2019 года в Татарстане признаны аварийными 136 многоквартирных домов. Общая площадь помещений в них составляет 40,8 млн кв. м.

В этих помещениях проживает 3 356 человек, говорится в материалах программы по переселению из аварийного жилья в РТ на 2019—2025 годы. Документ одобрен правительством РТ в четверг, 27 июня.

Из этих площадей около половины (20,7 млн кв. м) признаны аварийными до 2017 года, отмечается в программе.

Ранее в Госсовете РТ предложили изменить программу переселения из аварийного жилья. Депутаты от КПРФ убеждены, что жители должны получать три варианта улучшения жилищных условий — выкуп квадратных метров, соципотеку или обмен на равнозначное по площади жилое помещение.

НедвижимостьОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров