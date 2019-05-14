Депутаты-коммунисты и общественники предложили кабмину РТ изменить программу переселения из аварийного жилья

Фото: Инна Серова

Внести изменения в Республиканскую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предложили правительству Татарстана участники круглого стола, проходящего сегодня в Госсовете РТ по инициативе депутатов фракции КПРФ. Речь идет о возможности предоставления «аварийщикам» права выбирать из трех вариантов улучшения жилищных условий — выкуп квадратных метров, соципотеку или обмен на равнозначное по площади жилое помещение.

Первый секретарь Татарстанского рескома КПРФ Хафиз Миргалимов поднял вопрос о законности пересмотра кабмином РТ выкупной цены аварийного жилья с первоначальных 20 до 10 тысяч рублей в ходе реализации программы. Он сообщил, что, в частности, при переселении казанских «аварийщиков» из 108 домов на втором этапе программы Минстрой РТ при помощи такой манипуляции «сэкономил» более половины выделенной на эти цели суммы, выплатив собственникам в общей сложности 625 млн рублей вместо 1,396 млрд.

Ранее «Реальное время» писало о том, что зеленодольские «аварийщики» были на приеме у премьер-министра РТ Алексея Песошина, а также о проекте, внесенном в Госсовет РТ депутатом от КПРФ Артемом Прокофьевым.