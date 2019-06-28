Александр Панкратов-Черный сегодня празднует 70-летний юбилей

70 лет назад, 28 июня 1949 года, родился советский и российский актер театра и кино, режиссер, поэт Александр Панкратов-Черный.



Он известен по фильмам «Перед рассветом», «Зимний вечер в Гаграх», «Мы из джаза», «Ширли-мырли» и «Палата №6». Также снялся в таких сериалах, как «Мастер и Маргарита», «ИП Пирогова», «Кухня» и т. д. Всего к 2019 году в фильмографии артиста около 130 ролей в различных кинопроектах.

С 1969 по 1971 годы Панкратов-Черный играл в Пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского.

Панкратов-Черный имеет звание народного артиста России. В 2005 году получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, 7 июня Александра Панкратова-Черного выписали из больницы. Он был госпитализирован после того, как почувствовал себя плохо во время прогулки на детской площадке в Москве. У него резко, до критического минимума, упало давление.