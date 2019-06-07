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Александра Панкратова-Черного выписали из больницы

16:35, 07.06.2019
Александра Панкратова-Черного выписали из больницы
Фото: скриншот - youtube.com

Актера и режиссера Александра Панкратова-Черного выписали из больницы. Об этом сообщила его жена Юлия Монахова.

Сам артист рассказал, что в ближайшее время собирается приступить к работе, пишет РБК.

Напомним, что вчера Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован в одну из больниц в Москве. Артист почувствовал себя плохо во время прогулки на детской площадке на Фрунзенской набережной. У него резко упало давление до критического минимума.

ОбществоКультура
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