Александра Панкратова-Черного выписали из больницы

Актера и режиссера Александра Панкратова-Черного выписали из больницы. Об этом сообщила его жена Юлия Монахова.

Сам артист рассказал, что в ближайшее время собирается приступить к работе, пишет РБК.

Напомним, что вчера Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован в одну из больниц в Москве. Артист почувствовал себя плохо во время прогулки на детской площадке на Фрунзенской набережной. У него резко упало давление до критического минимума.