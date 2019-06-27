Итоги дня: продление антироссийских санкций, дело против главы «Рольфа», новый гендиректор ТАИФа

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 27 июня.



Совет Европейского союза официально продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2020 года. Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

Следственный комитет России возбудил в отношении основателя компании «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. В офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов уголовного дела прошли обыски.



Возглавлявший АО «ТАИФ» на протяжении всей его истории Альберт Шигабутдинов принял решение стать советником гендиректора по развитию и возглавит недавно созданную УК «ТАИФ». Генеральным директором АО «ТАИФ» избран Руслан Шигабутдинов.

Госдума РФ приняла закон о борьбе с «билетной мафией». Согласно документу, запрещается продавать билеты по цене выше той, что указана на билете.

ФНС зафиксировала рост налоговой нагрузки на экономику России. По итогам прошлого года совокупная налоговая нагрузка на экономику страны выросла на 0,2 процентных пункта — с 10,8 до 11%.

Глава Заксобрания Пензенской области Валерий Лидин переизбран координатором Ассоциации законодателей ПФО сроком на два года. Решение было принято на заседании ассоциации в Иннополисе.

