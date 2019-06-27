ФНС зафиксировала рост налоговой нагрузки на экономику России

Налоговое бремя на российскую экономику увеличилось в 2018 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Ведомство рассчитывает налоговую нагрузку как отношение суммы налогов и сборов к выручке организаций. В результате по итогам прошлого года совокупная налоговая нагрузка на экономику страны выросла на 0,2 процентных пункта — с 10,8 до 11%.

Фискальная нагрузка по страховым взносам снизилась с 3,6% до 3,3%, общая фискальная нагрузка с учетом страховых взносов незначительно сократилась с 14,4% до 14,3%, передает РБК.

Отмечается, что сильнее всего выросло давление на добычу полезных ископаемых и административную деятельность.

Налоговая нагрузка в России сопоставима с такими странами, как Великобритания (33%), Канада (31,7%), Новая Зеландия (32,1%).

Напомним, ранее в ФНС отмечали, что борьба с «серыми зарплатами» принесла бюджету дополнительные 100 млрд рублей.