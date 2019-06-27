Госдума РФ приняла закон о борьбе с «билетной мафией»

Сегодня Госдума РФ в третьем чтении приняла поправки в законодательство, направленные на борьбу с перекупщиками и спекулянтами.



Согласно закону о борьбе с «билетной мафией», запрещается продавать билеты по цене выше той, что указана в самом билете.



В случае возврата билета зрителю вернут полную стоимость, если билет сдан не позднее чем за 10 дней, половину — не позднее чем за пять, 30% — не позднее чем за три дня. Полную стоимость вернут также в случае отмены или переноса мероприятия по инициативе организатора.

Кроме того, зрители, которые пропустили спектакль или выставку в музее из-за собственной болезни или смерти близкого родственника, смогут вернуть полную стоимость билета при подтверждении этих причин документально, сообщается на сайте Госдумы РФ.



Кроме того, теперь гражданин сможет продать по номиналу приобретенные для личного пользования билет, абонемент или путевку. Ранее за однократную продажу билета неуполномоченным лицом грозил штраф до 300 тыс. рублей.



Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2019 года.



Напомним, что в мае президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому у кассиров кинотеатров, а также библиотекарей появилось право требовать паспорта у посетителей.

