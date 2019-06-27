СК возбудил дело против основателя «Рольфа» о выводе за рубеж 4 млрд рублей

Следственный комитет Российской Федерации возбудил в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

По версии следствия, в 2014 году Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт», а также кипрской компании «Панабел лимитед» вступил в сговор с руководителями этих компаний на совершение действий по незаконному перечислению денежных средств, полученных от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета подконтрольной ему «Панабел лимитед».

С этой целью соучастники изготовили подложный договор купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у «Панабел лимитед» акций «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости в 4 млрд рублей.

Затем они через подконтрольный Петрову московский банк перечислили 4 млрд рублей со счета «Рольфа» на счет «Панабел лимитед», открытый в австрийском банке. После чего деньги через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение.

В настоящее время в офисах группы компаний «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов уголовного дела проводятся обыски, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее СМИ сообщили о проведении обысков в ряде офисов крупнейшего в стране автодилера «Рольф». Основатель компании Сергей Петров заявил, что не удивлен этим. По его словам, обыски проходят по кейсу 2014 года.

