Совет ЕС официально продлил экономические санкции против России

Совет Европейского союза официально продлил экономические санкции в отношении России на полгода.



«27 июня 2019 года совет продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 января 2020 года», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Совета ЕС.



Напомним, что лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 20 июня приняли решение продлить на полгода экономические санкции против России. Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

