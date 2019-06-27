Новости общества

17:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Совет ЕС официально продлил экономические санкции против России

15:41, 27.06.2019
Совет ЕС официально продлил экономические санкции против России
Фото: pixabay.com

Совет Европейского союза официально продлил экономические санкции в отношении России на полгода.

«27 июня 2019 года совет продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 января 2020 года», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Совета ЕС.

Напомним, что лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 20 июня приняли решение продлить на полгода экономические санкции против России. Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров