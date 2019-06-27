Татарстан попал в рейтинг самых безопасных для туристов регионов России
Самыми безопасными для путешествий регионами России признаны Санкт-Петербург и Ленинградская область. Об свидетельствуют данные тревел-агентства Biletix.
Согласно опросу, также в список безопасных субъектов РФ вошли Москва и Московская область, Татарстан, Краснодарский край и Алтай.
Среди наиболее опасных регионов туристы назвали Дагестан, Чечню и Свердловскую область, передает RT со ссылкой на исследование.
Отмечается, что Москва, Московская область и Краснодарский край оказались как безопасными, так и опасными.
Напомним, ранее Казань вошла в пятерку популярных городов для поездок в июне и июле.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым