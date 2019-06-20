Казань вошла в топ-5 популярных городов для поездок в июне и июле

Казань заняла второе место среди популярных городов России для поездок. Рейтинг составлен сервисом бронирования Tvil.ru на основе анализа оплаченных заказов с 17 июня по 17 июля.

В указанный период средняя стоимость аренды жилья в столице Татарстана составляет 2,1 тыс. рублей. Туристы в среднем останавливаются на 3,5 ночи.

Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург (2,7 тыс. рублей в сутки /5,6 ночи). В топ-5 также вошли Москва (3,2 тыс. рублей / 3,9 ночи) , Краснодар (1,5 тыс. рублей / 3,7 ночи) и Ростов-на-Дону (1,9 тыс. рублей/ 1 ночь).

Ранее Казаньпопала в топ-10 городов, которые считаются лучшими для медицинского туризма. Столица Татарстана находится в рейтинге на четвертом месте. Столицу Татарстана, по данным опроса, обгоняют только Тель-Авив, Санкт-Петербург и Москва.