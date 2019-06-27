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Скончался основатель группы «Високосный год» Илья Калинников

05:44, 27.06.2019
Скончался основатель группы «Високосный год» Илья Калинников
Фото: стоп-кадр - youtube.com

В возрасте 46 лет из жизни ушел основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников. Об этом рассказал директор коллектива Алексей Кан на своей странице в Facebook.

По словам Кана, музыкант прожил всю жизнь в городе Фрязино (Московская область). Калинников скончался во вторник, 25 июня. Причиной смерти стала остановка сердца, он умер в одной из московских больниц.

Группа «Високосный год» была создана в конце 1980-х годов. В 2000 году вышел единственный альбом «Который возвращается». Калинников является автором таких хитов, как «Метро», «Лучшая песня о любви» и других. Песня «Тихий огонек» стала главной темой в сериале «Дальнобойщики».

Напомним, ранее скончался российский актер и режиссер Валерий Харченко.

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